Капремонт Ярославского проспекта в Выборгском районе Петербурга обошелся в 150 миллионов рублей за километр

В Выборгском районе Санкт-Петербурга возобновились ремонтные работы на Ярославском проспекте, который, казалось бы, отремонтировали этим летом.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга возобновились ремонтные работы на Ярославском проспекте, который, казалось бы, отремонтировали этим летом. Однако местная администрация во главе с Валерием Гарнецом оставила это событие без комментариев.

Предыдущий капремонт дороги протяженностью всего 2 км обошелся в 110 млн рублей. О начале очередных работ стало известно из соцсетей, где девушка опубликовала соответствующую фотографию, поинтересовавшись, почему дорогу на Ярославском проспекте вновь ремонтируют.

Что снова происходит на Ярославском проспекте? Вроде капремонт уже был завершен в этом году, не прошло и пяти лет как его начали... Я уже не говорю о потраченной сумме в 200 млн рублей с хвостиком! И это на 2 км проспекта! сообщила она





Тем не менее, от пресс-службы Выборгского района пока не поступило никаких комментариев, как и от самого главы района Валерия Гарнеца.

Согласно информации на сайте Выборгского района, попытки привести дорогу в надлежащий вид предпринимались еще с 2015 года. Тогда был заключен контракт с компанией "Евроавтодор" на сумму в 200 млн рублей, а уже через год фирму признали банкротом, и работы прекратились. Позднее договор подписали с подрядчиком "А-проект", с которым соглашение было расторгнуто уже в 2017 году. В 2019 годуконтракт на капремонт был заключен с АО "Стройинвест", однако и он не смог справиться с работой. В итоге капитальный ремонт Ярославского проспекта с небольшим расширением проезжей части обошелся администрации более чем в 300 млн рублей, то есть по 150 миллионов рублей за километр. С такой суммой ни в какое сравнение не идет даже строительство спортивного центра в парке 300-летия: постройку оценили всего в 122 млн рублей.

До сих пор неизвестно, почему ремонт дорожного покрытия на Ярославском проспекте обошелся в настолько большую сумму денег. И комментариев от местной администрации по этому поводу не поступало.

Фото: Выборгский район Санкт-Петербурга