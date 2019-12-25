В Сосновом Бору спасли самку тюленя, попавшую на рыболовный крючок

Маленькую подопечную будут лечить.

В ночь на вторник, 22 апреля, в центр Фонда друзей Балтийской нерпы была доставлена серая самочка тюленя с рыболовным крючком в задней ласте. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Спасение тюленей 699-23-99".

Пациентка стала 29-ой обитательницей центра изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино. Сейчас там находится рекордное количество ластоногих за последние 6 лет.

Ранее мы рассказали о том, что Лепренок Шлиссик отдыхает и привыкает к людям.

Фото: ВКонтакте / sealrescue