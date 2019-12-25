В Сосновом Бору составили график вывоза крупногабаритного мусора

В городе появятся контейнерные площадки.

Комитет Ленинградской области по обращению с отходами утвердил график вывоза крупногабаритного мусора (КГО) в городе Сосновый Бор. До этого свалки появлялись в неположенных местах. Некоторые из них были отданы под контейнерные площадки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

График был согласован Региональным оператором. Ожидается, что мероприятия по строительству площадок продлятся до 31 октября. До этого времени КГО будет утилизировано по заявкам администрации за счет муниципального бюджета.

Сотрудники комитета напоминают, что отходы внутри жилых помещений вывозятся в ТКО в соответствии с порядком их накопления. Отдельные документы необходимо подготовить для вывоза строительного мусора, автомобильных покрышек, порубочных остатков и грунтов.

Ранее мы рассказали о том, что Петербург стал одним из первых городов, который включат в единую систему обращения с опасными отходами.

Фото: Piter.TV