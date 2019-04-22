Петербург стал одним из первых городов, который включат в единую систему обращения с опасными отходами

В Смольном подписали соответствующее соглашение.

В четверг, 10 сентября, стало известно, что Петербург станет одним из первых городов России, который будет включен в единую систему обращения с опасными отходами.

В администрации города было подписано соглашение между регионом и ФГУП "Федеральный экологический оператор" об информационном обмене и взаимодействии по созданию условий для безопасного обращения с отходами I и II классов опасности и ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории Петербурга.

Благодаря тому, что город будет включен в государственную информационную систему, специалисты смогут лучше контролировать сбор и утилизацию отходов. В дальнейшем планируется создать федеральную схему обращения с отходами I-II классов опасности.

Так, из-за отсутствия системы, город потратил много денег на содержание "горчих точек" куда несанкционированно сбрасывали токсичные вещества, что приводило к образованию полигонов. Одной из таких "точек" стал "Красный бор": туда на протяжении 45 лет свозили опасные отходы. В прошлом году полигон передали в федеральную собственность, потому как ресурсов города не хватило на рекультивацию.

Ранее мы писали, что на закрытый полигон "Новоселки" снова повезут отходы.

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