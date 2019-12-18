На закрытый полигон "Новоселки" снова повезут отходы

Полигон закрыли три года назад.

Во вторник, 1 сентября, стало известно, что петербургские отходы отвезут на закрытый полигон "Новоселки".

Известно, что полигон был закрыт на рекультивацию три года назад. С заводом по механизированной переработке бытовых отходов ("МПБО-2") заключили договор, согласно которому будут размещены 14 тонн отходов. Часть компоста, который привезут на полигон, придется смешать с грунтом, потому как он не совсем подходит для площадок. В Смольном отметили, что применение компоста в рекультивации полигона соответствует проектной документации.

Ранее мы писали, что экологи собрали более 250 кг нефтепродуктов в Петербурге.

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