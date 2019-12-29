Комитет по благоустройству и активисты проверили полигон ТБО "Новоселки"

На полигоне идет первый этап рекультивации.

Активисты Общероссийского Народного Фронта и представители петербургского комитета по благоустройству приехали с проверкой на полигон твердых бытовых отходов "Новоселки". Об этом сообщила пресс-служба Смольного 26 февраля.

Проводящие мониторинг рекультивации территории отметили, что на полигоне не наблюдается грязи и птиц, слетающихся на мусор. Также на участке почти нет запаха.

"Новоселки", принимавший порядка 600 тысяч тонн отходов в год, закрыли в 2017 году после запрета захоронения отходов в пределах Петербурга. Полигон проходит первый этап рекультивации, который завершится в этом году: территорию изолируют слоем песка и спецматериалом, облагораживают деревьями. Далее на участке построят очистные сооружения и станции дегазации, которые позволят превращать газ из распада отходов в электроэнергию.

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Фото: пресс-служба Смольного