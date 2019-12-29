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Сотрудники ОМОН обезвредили неразорвавшийся снаряд в Красногвардейском районе
Сегодня, 20:20
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Сотрудники ОМОН обезвредили неразорвавшийся снаряд в Красногвардейском районе

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Боеприпас был произведен в Германии.

Взрывотехники ОМОН обезвредили опасный снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом 26 февраля рассказала пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области. 

Днем во вторник сотрудники Росгвардии узнали о том, что местные жители нашли около опоры линий электропередач в Уманском переулке предмет, похожий на артиллерийский снаряд. 

На место прибыли специалисты-взрывотехники ОМОН и установили, что это 105-мм снаряд немецкого производства времен ВОВ. Боеприпас находился в состоянии сильной коррозии и мог быть опасен. 

После этого находку вывезли на специализированный полигон в Ленобласти и уничтожили его с соблюдением мер предосторожности. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО 

Теги: боеприпас вов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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