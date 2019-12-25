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В подвале жилого дома в Колпино нашли гранату времён ВОВ
Сегодня, 14:55
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В подвале жилого дома в Колпино нашли гранату времён ВОВ

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Боеприпас вывезли на полигон в Ленобласти для уничтожения.

В подвале жилого дома на проспекте Ленина в городе Колпино нашли предмет, похожий на гранату. Находку обнаружили при проведении работ по проверке теплосетей. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

На место тут же прибыла группа разминирования ОМОН. Специалисты-взрывотехники выяснили, что предмет представляет собой гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны, без части запала, в состоянии коррозии. 

Ранее в ЖК "Ручьи" строители нашли пехотный огнемёт "Шмель".

Фото: пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: боеприпас вов, подвал, улица ленина
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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