В Ленобласти только через неделю военные забрали снаряд времен ВОВ с участка жительницы

Женщина все это время накрывала боеприпас мокрым полотенцем, чтобы солнечные лучи не спровоцировали химическую реакцию.

В субботу, 24 июля, стало известно, что военные забрали боеприпас с участка жительницы ленобласти, который пролежал там неделю после его обнаружения. Об этом сообщила "Фонтанка".

По данным издания, сегодня без предупреждения к ней на участок приехали военные и забрали снаряд времен ВОВ. Отмечается, что женщина все это время накрывала боеприпас мокрым полотенцем, чтобы солнечные лучи не спровоцировали химическую реакцию.

Неделю назад, 16 июля, женщина нашла боеприпас вблизи дома на 6-м километре Гостилицкого шоссе, когда проводилась ежегодная чистка водоема. Днем позже жительница обратилась в МЧС, полицию и районную администрацию, однако оперативной помощи не получила. Причиной тому стал дефицит сапёров.

Недавно Piter.tv писал, что саперы обезвредили боевую гранату в СНТ Выборгского района через 10 дней после обнаружения. Его нашли в садоводстве "Алгоритм", все это время граната лежала на дороге. Местные жители оградили припас самодельным забором. Примечательно, что только после сообщения в СМИ саперы практически сразу же приехали обезвреживать боевую гранату.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти взрывотехники ОМОН обезвредили боеприпас времён войны.

Фото: Piter.tv