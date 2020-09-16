За сутки в Петербурге нашли два боеприпаса времен Великой Отечественной войны

Специалисты обезвредили боеприпасы и уничтожили их на полигоне.

Накануне, 12 июля, около четырех часов дня в дежурную часть Росгвардии поступило сообщение от петербуржца. Очевидец рассказал, что, кажется, обнаружил боеприпас. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибывший на место наряд уточнил, что в посёлке Парголово рядом с продуктовым магазином лежит боеприпас времен Великой Отечественной войны. Через два часа поступило еще одно сообщение – похожий предмет нашли на обочине у лесного массива 39-го км Мурманского шоссе.

Таким образом, за сутки специалисты нашли и обезвредили два боеприпаса времен Великой Отечественной войны, а именно 120-мм минометные мины в состоянии сильной коррозии. Предметы вывезли на полигон в Ленобласть, где их уничтожили.

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Фото носит иллюстративный характер: Piter.tv