Поезд выйдет на красную линию метро уже в четверг.

В петербургском метро появится поезд с тематическими вагонами. Об этом на своей странице в социальной сети ВКонтакте рассказал вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

Вагоны поезда расскажут жителям и гостям культурной столицы о национальных проектах России. Петербуржцы смогут узнать, как получить материнский капитал, сэкономить время в поликлинике или защитить персональные данные в интернете. В вагонах также будут присутствовать QR-коды, благодаря которым можно перейти на конкретные ресурсы, чтобы подать заявку и получить поддержку.

В настоящее время сотрудники метрополитена ведут работы по оклейке вагонов. Поезд готов на 95%. Соколов добавил, что в ближайшее время тематические поезда появятся и в других регионах страны, где есть метрополитен.

Также в скором времени на красной линии метро появится новый восьмивагонный состав. Вагон нового поколения позволяет экономить до 30% электроэнергии за счет наличия асинхронного тягового привода.

Фото: ВКонтакте / Максим Соколов