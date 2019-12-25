Саперы обезвредили боевую гранату в СНТ Выборгского района через 10 дней после обнаружения

Военные избавили садоводство от опасного снаряда только после публикации в СМИ.

20 июля военные саперы прибыли в садоводство "Алгоритм" Выборгского района для обезвреживания обнаруженной на дороге гранаты. Вечерний визит взрывотехников произошел 10 дней спустя после подачи заявления об опасной находке - и практически сразу же после того, как местные жители сообщили в средства массовой информации о затянувшемся на полторы недели ожидании. Материал о снаряде, который полицейские обозначили как "боевой", но который пролежал на дороге с 10 по 20 июля, напечатала "Фонтанка".

Накануне представители военкомата объяснили десятидневное ожидание тем, что у военных проводились учения, а сама граната обнаружена не на территории населенного пункта. В течение этого времени местные жители огораживали снаряд самодельным забором и предупреждали о нем случайных прохожих.

В начале июня на месте раскопок в Тосненском районе нашли танк с боеприпасами.

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