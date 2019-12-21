Экологи собрали более 250 кг нефтепродуктов в Петербурге

Специалисты приняли 157 обращений за неделю.

Во вторник, 1 сентября, стало известно, что экологические аварийные службы выехали на 18 объектов, откуда вывезли на утилизацию 250 килограммов нефтесодержащих отходов.

Уточняется, что эксперты обезвредили 14,5 килограммов ртутьсодержащих материалов, 16 термометров и 16 люминесцентных ламп.

Также была ликвидирована аварийная ситуация в Приморском районе: там были обнаружены две 200-литровые бочки, в которых оказались нефтесодержащие отходы. Они частично разлились на почву. Помимо этого, эксперты убрали отходы с водных объектов: на обезвреживанием было вывезено 104 кубометра отходов. Сотрудники комитета по природопользованию вынесли 14 административных штрафов на сумму 169 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что с территории поселка Янино в Ленобласти готовятся вывезти отходы.

Фото: Piter.tv