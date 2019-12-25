С территории поселка Янино в Ленобласти готовятся вывезти отходы

Решение озвучил зампред областного правительства.

Власти Ленинградской области провели встречу на предмет вывоза отходов с полигона МПБО-2, расположенном в поселке Янино-1. Об этом сообщила пресс-служба администрации Заневского городского поселения.

На мероприятии присутствовали представители руководства МПБО-2, в том числе - исполняющий обязанности директора Башир Вешагуров. По его словам, после ликвидации полигона в Новоселках необходимо найти новую площадку для размещения отходов. Пока она отсутствует, мусор складируется во временно созданной зоне.

Против такого положения дел выступил зампред регионального правительства по безопасности Михаил Ильин: он отметил, что Ленинградская область прислушивается к мнению местных жителей и требует полной ликвидации отходов с территории.

Проблему планируют устранить, но это возможно будет сделать только после того, как правительство получит требуемый документов. Ожидается, что это произойдет в течение месяца.

Ранее мы рассказали о том, что у Ладожского озера обнаружили свалку пластика.00:33

Фото: Пресс-служба администрации Заневского городского поселения