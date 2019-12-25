У Ладожского озера обнаружили свалку пластика

В понедельник, 24 августа, стало известно, что на побережье Ладожского озера обнаружили более двух тонн различного мусора. Специалисты Greenpeace отметили, что среди выброшенного на берег мусора оказались упаковки из-под еды, пластиковые бутылки, остатки воздушных шаров и другое.
Экологи отметили, что встречались и одноразовые стаканы, рыболовные сети и снасти. Петербуржцев и жителей области настоятельно просят не запускать воздушные шары в небо на выпускных, свадьбах и других праздниках, однако для горожан отказаться от традиции нелегко.
Отмечается, что собранный мусор на заповедной территории у Ладоги оказался вдвое больше, чем на Байкале. Мусор может представлять опасность для птиц.
Ранее мы писали, что на берегу реки Смоленки чиновники и активисты провели субботник.
Фото: pixabay
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