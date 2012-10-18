За неделю в Петербурге собрали более 5,3 тонн опасных отходов

С 18 по 24 декабря городские аварийные экологические службы приняли 455 сообщений от жителей по вопросам экологической безопасности.

Более пяти тонн опасных отходов собрано экологическими службами за неделю в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию.

С 18 по 24 декабря городские аварийные экологические службы приняли 455 сообщений от жителей по вопросам экологической безопасности. Специалисты экологической аварийной службы ГУП "Экострой" выполнили 33 выезда. Было собрано 250 кг химических отходов и 0,2 кг ртутьсодержащих отходов.

Более 5,3 тонн опасных отходов приняли специалисты от горожан в рамках функционирования системы приема опасных отходов от населения. На утилизацию и обезвреживание отправлены более 1,4 тонн батареек и аккумуляторов, 955 кг бытовой и оргтехники, 830 кг автомобильных покрышек, 804 кг химических отходов, 724 кг люминесцентных и 88 светодиодных ламп, 205 кг просроченных лекарственных препаратов и 23 кг термометров.

Ранее на Piter.tv: Определены места, куда будут перевозить отходы из Петербурга в 2024 году.

Фото: Комитет по природопользованию