Определены места, куда будут перевозить отходы из Петербурга в 2024 году

По сравнению с прошлым годом цены контрактов изменились мало.

АО "Невский экологический оператор" завершило конкурс по выбору перевозчиков для обслуживания Петербурга на 2024 год. Об этом пишет "Деловой Петербург" 22 декабря.

Договоры с победителями планируют заключить до конца 2023-го. Самый масштабный контракт получило ООО "Эко Лэнд", предприятие ответит за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) из Выборгского, Калининского, Красногвардейского и Приморского районов, МО №54, "Народный", "Невский округ", "Оккервиль", "Правобережный", "Дворцовый округ", "Лиговка-Ямская" и "Смольнинское". Стоимость договора составила почти 3,3 млрд рублей.

Второе место по цене контакта занимает ООО "Ресурс АТЭ" (987,5 млн рублей), которое обслужит Колпинский и Пушкинский районы, МО "Ивановский округ", "Невская застава", "Обуховский округ" и "Рыбацкое".

ТКО из Кронштадтского, Курортного, Петроградского и Петродворцового районов будет выводить ООО "Эковаст". Стоимость договора – 771 млн рублей. Оставшуюся часть города обслужит АО "Автопарк №1 "Спецтранс".

По сравнению с прошлым годом цены контрактов изменились мало. Совокупная сумма уменьшилась на 140 млн рублей. Однако места размещения ТКО стали другими. В 2023-м они отправлялись на полигоны "Новый свет-ЭКО" под Гатчиной, ООО "Авто беркут" в Лужском районе и "РАСЭМ" под Выборгом. В 2024 году отходы перестанут вывозить под Выборг. К перечню добавили ООО "Полигон ТБО" (Лепсари), ООО "Эко Плант" (Куньголово) и КПО "Кингисепп". Последний начнут строить в ближайшее время.

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Фото: Piter.TV