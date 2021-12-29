В Сосновом Бору родилось 548 малышей за прошлый год

Так, 211 новорожденных оказались первенцами.

В четверг, 13 января, стало известно, что в Сосновом Бору в 2021 году появилось на свет 308 мальчиков и 240 девочек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, 211 новорожденных оказались первенцами. Ровно столько же стали вторым ребенком в семьях. Добавим, что в 2021 году в Сосновом Бору зарегистрировано 396 браков и 320 разводов. Отдел ЗАГС также одобрил 65 заявлений о перемене имени.

Ранее в Петербурге за полгода родилось более 21 тысячи младенцев. Численность населения Петербурга уменьшилась на 0,1 тысячи человек с января по апрель 2021 го

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