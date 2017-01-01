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В Петербурге за полгода родилось более 21 тысячи младенцев
Сегодня, 16:54
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В Петербурге за полгода родилось более 21 тысячи младенцев

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Численность населения Петербурга уменьшилась на 0,1 тысячи человек с января по апрель 2021 года. 

Стало известно, что за первые шесть месяцев 2021 года в Петербурге родилось 21 004 человека. Об этом сообщили в Петростате в беседе с "Невскими новостями".

Примечательно, что число родившихся за прошлый год почти не изменилось - за этот же период появилось на свет 21 248 человек. Однако численность населения Петербурга уменьшилась на 0,1 тысячи человек с января по апрель 2021 года. 

Кроме этого, специалисты отмечают, что смертность превысила рождаемость в 1,6 раза, а в Ленобласти — в 2,5 раза, что больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Ранее Piter.tv писал, что в этом году петербуржцы чаще женятся, чем в прошлом.

Фото: pexels

Теги: статистика, численность населения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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