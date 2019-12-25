В этом году петербуржцы чаще женятся, чем в прошлом

Примечательно, что по статистике для петербуржцев самым злачным свадебным месяцем оказался август - 5 706 свадеб.

Стало известно, что в этом году петербуржцы стали чаще жениться. Так, за первые пять месяцев 2021 года 14 377 пар зарегистрировали свой брак. Об этом сообщили в Петростате в беседе с "Невскими новостями" в воскресенье, 25 июля.

По данным Петростата, за тот же период в Северной столице 10 792 пары оформили развод. Отмечается, что в 2020 году показатели были меньше: брак зарегистрировали 10 907 пар за первые пять месяцев, до конца мая 2020 года.

Примечательно, что по статистике для петербуржцев самым злачным свадебным месяцем оказался август - 5 706 свадеб. Специалисты отмечают, что в этом году и вырос показатель разводов среди горожан, так за первые пять месяцев прошлого года расторгли брачные отношения 7517 пар. Самые низкие показатели по разводам были в апреле и в мае - 861 и 238 пар соответственно.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге на треть выросло число алкомаркетов с начала пандемии.

Фото: pexels