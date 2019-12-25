В Петербурге на треть выросло число алкомаркетов с начала пандемии

Лидером по объему продаж стала сеть магазинов "Красное и Белое".

С января прошлого года число алкогольных магазинов выросло на треть. Об этом сообщает издание "Деловой Петербург".

По данным информационного агентства "INFOLine", лидером по объему продаж стала сеть магазинов "Красное и Белое". На втором месте находится "Бристоль", и закрывает топ-3 – "Винлаб". В пятерку лидеров также вошли сеть алкогольных магазинов "Ароматный мир" и "Дилан".

По словам руководителя некоммерческого партнёрства "Клуб профессионалов алкогольного рынка" Максима Черниговского, в ближайшие пять лет реализацию в розницу алкогольной продукции, за исключением пива и пивных напитков, могут разрешить только в специализированных магазинах. На данный момент розничные продажи легального алкоголя падают. По результатам первого полугодия этого года показатели сократились на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая статистика отрицательно сказывается на операторах алкогольного рынка.

Ранее стало известно, что пиво в умеренных дозах имеет несколько полезных свойств.

Фото: Piter.tv