В Сосновом Бору появилось больница для лечения пациентов с COVID-19

В Сосновом Бору открылось перепрофилированное отделение больницы для работы с зараженными коронавирусом. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Минус коронавирус. Ленобласть".

На данный момент в учреждение госпитализированы 13 граждан, 11-ти из которых поставлен диагноз "вирусная пневмония".

Напомним, что с начала эпидемии в городе обнаружено 58 случаев коронавирусной инфекции. Поправились 12 человек, а за последние сутки прибавилось 15 новых зараженных.

Ранее мы рассказали о том, что во всей Ленобласти обнаружено 75 новых случаев заражения коронавирусом.

Фото и видео: ВКонтакте / minuscovid_lo