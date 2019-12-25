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В Ленобласти обнаружено 75 новых случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 11:09
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lizapoluda

В Ленобласти обнаружено 75 новых случаев заражения коронавирусом

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За все время эпидемии заболели 2208 жителей.

По состоянию на среду, 20 мая, в Ленинградской области выявлено 75 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Всего в 47-ом регионе насчитывается 2208 зараженных. Поправились 803 человека, умерли 8.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге выявили 455 новых случаев коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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