В Ленобласти обнаружено 75 новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на среду, 20 мая, в Ленинградской области выявлено 75 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.
Всего в 47-ом регионе насчитывается 2208 зараженных. Поправились 803 человека, умерли 8.
Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге выявили 455 новых случаев коронавируса.
Фото: Piter.TV
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