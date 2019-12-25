В Сосновом Бору подтверждены 669 случаев коронавируса за время эпидемии

По состоянию на вечер понедельника, 3 августа, в Сосновом Бору официально подтверждены 669 случаев коронавируса. За сутки болезнь проявилась у одного человека. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач города Ираида Егорова.
За все время пандемии поправились 579 пациентов, за последние сутки – пятеро.
По официальным данным, количество летальных исходов в городе составляет 22.
Добавим, что отделение, перепрофилированное под коронавирус, уже закрыто на карантин.
Ранее мы рассказали о том, что новые случаи коронавируса в Ленобласти зафиксированы в 23 населенных пунктах.
Фото: Piter.TV
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