В Сосновом Бору подтверждены 669 случаев коронавируса за время эпидемии

За сутки выздоровели пятеро пациентов.

По состоянию на вечер понедельника, 3 августа, в Сосновом Бору официально подтверждены 669 случаев коронавируса. За сутки болезнь проявилась у одного человека. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач города Ираида Егорова.

За все время пандемии поправились 579 пациентов, за последние сутки – пятеро.

По официальным данным, количество летальных исходов в городе составляет 22.

Добавим, что отделение, перепрофилированное под коронавирус, уже закрыто на карантин.

Ранее мы рассказали о том, что новые случаи коронавируса в Ленобласти зафиксированы в 23 населенных пунктах.

Фото: Piter.TV