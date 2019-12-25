Новые случаи коронавируса в Ленобласти зафиксированы в 23 населенных пунктах

Наибольшее количество зараженных обнаружено во Всеволожском и Гатчинском районах.

По состоянию на вторник, 4 августа, коронавирусом заразились жители 23 населенных пунктов Ленинградской области. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Так, тест на COVID-19 показал положительный результат у граждан из Сертолово, Кудрово, Всеволожска, поселка имени Морозова, поселка имени Свердлова, Дуная, Гатчины, Коммунара, Никольского, Ротково, Лядино, Выборга, Каменки, Решетниково, Озерков, Камышовки, Первомайского, Бокситогорска, Пикалево, Волхова, Сясьстроя, Киришей, Приозерска, Тосно, Новоселья.

Напомним, что в общей сложности за сутки в регионе выявлено 32 новых случая коронавируса.

Фото: Piter.TV