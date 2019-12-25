В Сосновом Бору отпраздновали День России сразу после перехода в "красную зону"

Торжественные массовые мероприятия в Сосновом Бору прошли без масок, перчаток и социальной дистанции.

Администрация города Сосновый Бор в Ленинградской области поделилась в своем официальном сообществе в соцсети ВКонтакте фотографиями празднования Дня России, состоявшегося в городе 12 июня. За день до этого, 11 июня, постановлением губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко город был переведен в "красную коронавирусную зону" из-за возросшей заболеваемости и смертности.

Предполагается, что для "красных зон" действуют самые жесткие ограничительные меры санитарно-карантинного характера, включая мероприятия массового характера.

На представленных администрацией фотографиях гости праздника и официальные лица не носят масок, перчаток и не соблюдают социальную дистанцию. На это обратили внимание местные жители, напомнив, что по причине коронавируса был отменен фестиваль мороженого, а здесь же все ограничения были попраны несмотря на переход в самую опасную эпидемиологическую зону.

В посвященном празднику материале ни слова не говорится о эпидемии коронавируса, однако упоминаются присутствовавшие в мероприятии заместитель главы администрации по социальным вопросам Татьяна Горшкова, зампредседателя Законодательного собрания Ленобласти Дмитрий Пуляевский и зампредседателя Комитета государственного эконадзора Ленобласти Михаил Бврышев - а также церемония поднятия государственного флага под звуки гимна Российской Федерации.

За 14 июня в Ленобласти, согласно официальной статистике, было выявлено 107 новых случаев коронавирусной инфекции.

Фото: Администрация города Сосновый Бор в соцсети ВКонтакте