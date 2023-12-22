В Сосновом Бору под колёса автомобиля попала 14-летняя велосипедистка

Девочка, не спешившись, пересекала проезжую часть.

В Сосновом Бору автоледи сбила юную велосипедистку, которая, не спешившись, пересекала проезжую часть. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла днём 26 марта у дома 67 по Беговой улице. Так, 38-летняя автоледи на автомобиле Daewoo Matiz в зоне нерегулируемого пешеходного перехода наехала на 14-летнюю велосипедистку. Девочка, не спешившись, пересекала проезжую часть. Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Установлено, что дама на Matiz в 2023 году привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД 30 раз. По данному факту полицией проводится проверка.

Также вечером 26 марта в Петербурге на Яхтенной водитель сбил на пешеходном переходе девятиклассника.

Фото: Piter.tv