В Сосновом Бору под колёса автомобиля попала 14-летняя велосипедистка

В Сосновом Бору автоледи сбила юную велосипедистку, которая, не спешившись, пересекала проезжую часть. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.
Авария произошла днём 26 марта у дома 67 по Беговой улице. Так, 38-летняя автоледи на автомобиле Daewoo Matiz в зоне нерегулируемого пешеходного перехода наехала на 14-летнюю велосипедистку. Девочка, не спешившись, пересекала проезжую часть. Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
Установлено, что дама на Matiz в 2023 году привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД 30 раз. По данному факту полицией проводится проверка.
Также вечером 26 марта в Петербурге на Яхтенной водитель сбил на пешеходном переходе девятиклассника.
Фото: Piter.tv
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