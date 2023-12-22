На Яхтенной водитель сбил на пешеходном переходе девятиклассника

По словам очевидцев, подросток пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Проводится проверка по факту ДТП с участием несовершеннолетнего в Приморском районе, рассказали в региональной пресс-службе МВД.

Вечером 26 марта у дома 13 по Яхтенной улице 24-летний водитель, управляя автомобилем Лада Ларгус, на регулируемом пешеходном переходе наехал на ученика 9 класса. По словам очевидцев, подросток пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП подросток госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Также накануне в ДТП на Парашютной улице пострадал 11-летний ребёнок.

Фото: Piter.tv