На Яхтенной водитель сбил на пешеходном переходе девятиклассника

Проводится проверка по факту ДТП с участием несовершеннолетнего в Приморском районе, рассказали в региональной пресс-службе МВД.
Вечером 26 марта у дома 13 по Яхтенной улице 24-летний водитель, управляя автомобилем Лада Ларгус, на регулируемом пешеходном переходе наехал на ученика 9 класса. По словам очевидцев, подросток пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП подросток госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Также накануне в ДТП на Парашютной улице пострадал 11-летний ребёнок.
Фото: Piter.tv
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