В Сосновом Бору открылись две ярмарки

Их работа завершится в конце следующей недели.

В среду, 14 мая, на территории Соснового Бора открылись две ярмарки. Такое решение связано с вхождением города в "зеленую" зону по эпидемической обстановке в условиях коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Ярмарки открылись по адресам: проспект Героев, дом 49а у ТЦ "Москва" и улица Солнечная, дом 28 около ТЦ "Ленинград". Деятельность торговых точек продлится до 23 мая и 24 мая соответственно.

Собственники территории предоставили администрации уведомления об организаторах. Также в скором времени сотрудники Роспотребнадзора и полиции проведут рейды на предмет соблюдения противоэпидемических норм.

Ранее мы рассказали о том, что названа дата отключения отопления в Сосновном Бору.

Фото: Маяк Сосновый Бор