Названа дата отключения отопления в Сосновном Бору

Информацию предоставил глава города.

В среду, 13 мая, была объявлена дата отключения отопления в Сосновом Бору. Информацией поделился глава администрации города Михаил Воронков во время прямой линии.

Ожидается, что теплоснабжение в городе прекратится в пятницу, 15 мая. Сейчас происходит согласование соответствующего постановления.

Прогноз был достаточно неблагоприятный, были дни холодные – и мы приняли решение, что лучше будет отключить чуть позже. отметил Михаил Воронков

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе продлевается отопительный сезон.

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