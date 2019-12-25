Названа дата отключения отопления в Сосновном Бору

В среду, 13 мая, была объявлена дата отключения отопления в Сосновом Бору. Информацией поделился глава администрации города Михаил Воронков во время прямой линии.
Ожидается, что теплоснабжение в городе прекратится в пятницу, 15 мая. Сейчас происходит согласование соответствующего постановления.
Прогноз был достаточно неблагоприятный, были дни холодные – и мы приняли решение, что лучше будет отключить чуть позже.
отметил Михаил Воронков
Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе продлевается отопительный сезон.
Фото: Pixabay
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