В Сосновом Бору обновят более 3000 квадратных метров асфальта

Стоимость ремонта составила 3,6 миллиона рублей.

Свыше 3000 квадратных метров нового асфальта уложат на дорогах Соснового Бора. Об этом сообщила городская администрация.

Так, уже обновлен участок проезжей части на Комсомольской улице от улицы Космонавтов до женской консультации. Он был первым в перечне дорожных объектов.



Мероприятия проводятся в рамках областного контракта. Из казны 47-ого региона выделено 3,6 миллиона рублей.

Ранее мы рассказали о том, что дорожники уничтожили незаконную парковку у супермаркета в поселке им. Свердлова.

Фото: Piter.TV