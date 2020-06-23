Дорожники уничтожили незаконную парковку у супермаркета в поселке им. Свердлова

Асфальт около супермаркета был уложен незаконно.

Дорожникам пришлось уничтожить незаконную парковку у супермаркета в поселке им. Свердлова. Она входит в зону ремонта региональной дороги Петербург — завод им.Свердлова — Всеволожск от съезда с КАДа до посёлка имени Свердлова. Об инциденте Piter.TV узнал из пресс-службы комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

Дело в том, что коммерсанты засыпали и уложили асфальтом вотоотводную канаву. Из-за этого асфальт пришлось разрушить.

Месяц назад ГКУ "Ленавтодор" потребовало от собственника земельного участка убрать незаконное примыкание и восстановить кювет, однако этого не было сделано. Дорожникам пришлось демонтировать заасфальтированную площадку протяженностью почти 100 метров.

Завершить ремонт 12-км дороги, которая является продолжением Октябрьской набережной, планируют в августе этого года. На участке уложат новый асфальтобетон, заменят павильоны на остановках, а также укрепят обочины. Для того, чтобы не вводить реверсивное движение, работы по укладке асфальта будут вестись только в ночное время суток.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что расширение перекрестков с Токсовским шоссе около Мурино планируют завершить в 2020 году.

Видео: предоставлено комитетом по дорожному хозяйству ЛО