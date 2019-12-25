В Сосновом Бору обнаружено 666 случаев коронавируса за время эпидемии

За сутки заболел один местный житель.

По состоянию на вечер вторника, 28 июля, в Сосновом Бору подтверждено 666 случаев COVID-19. За прошедшие сутки заболел только один человек. Об этом сообщила главный санитарный врач города Ираида Егорова.

В общей сложности на территории города поправились 559 носителей инфекции. За сутки прибавилось 8 случаев выздоровления и ни одного летального случая.

За время ведения статистики по коронавирусу, от болезни скончались не менее 20 человек. Все они были пациентами ЦМСЧ № 38.

Ранее мы рассказали о том, что pа последние сутки в Ленобласти выявили 40 новых случаев заболевания COVID-19/

Фото: Piter.TV