По состоянию на воскресенье, 12 июля, количество зараженных коронавирусом в городе Сосновый Бор достигло 613 случаев. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Ираида Егорова.
В отделении для лечения COVID-19 на данный момент находится 25 горожан. Поправились уже 411 жителей.
Кроме того, в течение прошлой недели медики диагностировали 197 случаев ОРВИ. Также 36 горожан заболели внебольничной пневмонией и 1 - ветряной оспой.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти зафиксировано 46 новых случаев коронавируса.
Фото: Piter.TV
В Сосновом Бору обнаружено 613 новых случаев коронавируса
Выздоровели 411 горожан.
По состоянию на воскресенье, 12 июля, количество зараженных коронавирусом в городе Сосновый Бор достигло 613 случаев. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Ираида Егорова.
Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,
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