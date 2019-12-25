В Сосновом Бору обнаружено 613 новых случаев коронавируса

Выздоровели 411 горожан.

По состоянию на воскресенье, 12 июля, количество зараженных коронавирусом в городе Сосновый Бор достигло 613 случаев. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Ираида Егорова.

В отделении для лечения COVID-19 на данный момент находится 25 горожан. Поправились уже 411 жителей.



Кроме того, в течение прошлой недели медики диагностировали 197 случаев ОРВИ. Также 36 горожан заболели внебольничной пневмонией и 1 - ветряной оспой.



Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти зафиксировано 46 новых случаев коронавируса.



Фото: Piter.TV