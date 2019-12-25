В Сосновом Бору находятся 46 зараженных коронавирусом из других городов

С понедельника в статистике учитываются только жители города.

За время эпидемии коронавируса в Сосновом Бору зафиксировано 207 случаев коронавируса. Среди зараженных – 161 местный житель и 46 человек из других городов. Информация об этом появилась в ВК-сообществе ФГБУЗ ЦМСЧ №38.

Напомним, что на данный момент в городе выздоровел 21 пациент. На стационарном лечении находится 45 человек, у 43 диагностирована пневмония. Кроме того, к ИВЛ подключены трое.

В последнее время медики Соснового Бора фиксируют прирост случаев ОРЗ. Так, в течение недели в поликлинику обратились 824 пациента с этим диагнозом.

В сообщении отмечено, что данные по заболеваемости коронавирусом будут предоставляться только о жителях города, без учета иностранных и иногородних граждан.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти обнаружено 49 новых случаев коронавируса.

Фото: Piter.TV