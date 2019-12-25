В Ленобласти обнаружено 49 новых случаев коронавируса

По состоянию на вторник, 9 июня, в Ленинградской области выявлено 49 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.
Всего на территории 47-ого региона насчитывается 3287 заболевших. Поправились 2321 человек, из них – 100 за последние сутки. 19 зараженных умерли.
Отметим, что Ленинградская область покинула прежнее место в топе-20 регионов по числу зараженных. Прирост заболевших за сутки по-прежнему максимально составляет 60 человек.
Ранее мы рассказали о том, что d Петербурге выявили 318 новых случаев коронавируса/
Фото: Piter.TV
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