В Ленобласти обнаружено 49 новых случаев коронавируса

В общей сложности с начала эпидемии насчитывается 3287 случаев.

По состоянию на вторник, 9 июня, в Ленинградской области выявлено 49 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Всего на территории 47-ого региона насчитывается 3287 заболевших. Поправились 2321 человек, из них – 100 за последние сутки. 19 зараженных умерли.

Отметим, что Ленинградская область покинула прежнее место в топе-20 регионов по числу зараженных. Прирост заболевших за сутки по-прежнему максимально составляет 60 человек.

Ранее мы рассказали о том, что d Петербурге выявили 318 новых случаев коронавируса/

Фото: Piter.TV