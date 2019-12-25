За последние сутки в России подтвердили 8 595 случаев коронавируса в 83 субъектах, в том числе 3 277 случаев (38,1%) без клинических проявлений. Об этом сообщили на сайте СтопКоронавирус.РФ
В Петербурге выявили 318 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 49. За последние сутки умер 171 человек, в том числе 41 человек в Петербурге, 1 – в Ленобласти
За последние сутки выписано 11 709 человек, в том числе 186 человек в Петербурге и 100 человек в Ленобласти.
Смольный заявил о выходе Петербурга на плато по коронавирусу.
Фото: Piter.TV
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