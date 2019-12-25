В Сосновом Бору на девочку напала стая бродячих собак на глазах у матери

Ребенок получил повреждения ног.

В понедельник, 25 мая, 12-летняя девочка пострадала от нападения стаи собак в Сосновом Бору. Об этом сообщила пресс-служба областного Следственного комитета.

По сообщениям очевидцев, происшествие произошло на Копорской улице. Ребенок выгуливал собственную собаку под присмотром матери, которая находилась в квартире и наблюдала за происходящим из окна. В какой-то момент к девочке подбежала стая бездумных собак и покусала ее, оставив раны на ногах.

Отмечается, что случаи нападения собак на человека часто происходят в городе: жители Соснового Бора сталкиваются с агрессивными животными каждые несколько месяцев.

Сейчас следственные органы проводят проверку работы ведомства по контролю за бездомными животными.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге собака покусала 5-летнего ребёнка.

Фото: Pixabay