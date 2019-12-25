В Сосновом Бору коронавирусом заразился 1% населения за время эпидемии

Количество зараженных COVID-19 в Сосновом Бору на 28 августа достигло 683 человек: таким образом, болезнь перенес 11% населения города. Об этом сообщило издание "Маяк".
За все время эпидемии поправились 668 горожан. Данные о летальных исходах официально не представлены. Согласно расчетам ЦМСЧ, в инфекционном перепрофилированном отделении скончались примерно 22 человека. Еще двое умерли после закрытия стационара.
Ранее мы рассказали о том, что новые случаи COVID-19 зафиксированы в 9 районах Ленобласти.
Фото: Piter.TV
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