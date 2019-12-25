Новые случаи COVID-19 зафиксированы в 9 районах Ленобласти

Болезнь проявилась у жителей 22 населенных пунктов.

По состоянию на пятницу, 28 августа, у жителей 22 населенных пунктов в 9 районах Ленинградской области подтвержден коронавирус. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Тест показал положительный результат у жителей Гатчины, Белогорки, Мурино, Всеволожска, Нового Девяткино, Сертолово, Новосаратовки, Бугров, пгт. имени Свердлова, Киришей, Сойкино, Кировска, Отрадного, Назии, Мги, Тихвина, Бокситогорска, Пикалево, Селиваново, Заборья, Сланцев, Новой Слободы.

Отметим, что за сутки не заболел ни один житель Выборгского, Тосненского, Волосовского, Кингисеппского, Приозерского, Лужского, Волховского и Подпорожского районов.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти выявили 31 новый случай заболевания COVID-19.

Фото: Piter.TV