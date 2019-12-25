В Ленобласти выявили 31 новый случай заболевания COVID-19

За весь период заболели более 6700 человек.

За последние сутки на территории Ленинградской области зарегистрировали 31 новый случай заболевания COVID-19. Такие данные предоставил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Кроме того, 30 человек был выписали по выздоровлению, летальных случаев не зафиксировано.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Ленобласти, по официальной статистике, заболели 6716 человек, 79 умерли, 4541 выздоровели.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пятница в Ленобласти будет прохладной и дождливой.

Фото: Piter.TV