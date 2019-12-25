Пятница в Ленобласти будет прохладной и дождливой

Максимальная температура днем составит +20 градусов.

В пятницу, 28 августа, в Ленинградской области снова ожидается холодная погода. Большую часть районов накроют дождевые тучи. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Ночью температура в регионе составит от +8 до +13 градусов, на севере возможно понижение до +3 градусов. Днем столбик термометра максимально покажет +20 градусов.

Направление ветра в течение суток будет северным и северо-восточным. Ночью он будет дуть со скоростью 1-1 м/с, а после рассвета воздушный поток убыстрится до 4-9 м/с.

Атмосферное давление незначительно понизится.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге пункты приема и плавления снега подготовят к сезону до середины октября.

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