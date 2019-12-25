Пункты приема и плавления снега подготовят к сезону до середины октября

В будущем такой пункт может также появиться на Софийской улице.

В четверг, 27 августа, стало известно, что все пункты приема и плавления снега в Петербурге должны быть полностью подготовлены к новому сезону до 16 октября.

Помимо этого такой пункт могут установить и на Софийской улице, 96. В этот пункт будут свозить снег Фрунзенского района и левобережной части Невского района при использовании альтернативного источника теплоносителя — ТЭЦ-22. Еще один пункт хотят разместить на площадке "Водоканала" на улице Руставели. Он будет утилизировать снег с улиц Калининского и Красногвардейского районов.

По мнению губернатора, мы должны быть готовы к любой погоде, в том числе и к снегопадам.

Ранее мы писали, что грибники Ленобласти жалуются на засушливую погоду.

Фото: pixabay