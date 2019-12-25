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В Солнечногорском районе Подмосковья за сутки утонули 3 ребенка
Сегодня, 9:24
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MShaffter

В Солнечногорском районе Подмосковья за сутки утонули 3 ребенка

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Двум детям было 4 и 5 лет.

В Солнечногорском районе Московской области за день  утонули трое детей.

Накануне, 25 июня, на территории СНТ "Чайка" двое детей 4 и 5 лет утонули в котловане с водой. Чуть позже в этом же районе утонул еще один ребенок в искусственном водоеме на территории частного домовладения. Возраст ребенка не уточняется. По фактам гибели детей ведется проверка. Выясняются все обстоятельства. А также, почему дети оказались без присмотра взрослых.

Ранее: Под Хабаровском утонули 2 ребенка, катаясь на самодельном плоту

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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