В Солнечногорске задержали двух женщин за кражу ювелирки у 87-летней пенсионерки

Мошенниц поймали в Долгопрудном.

Полицейские в Солнечногорске Московской области задержали двух женщин 35 и 52 лет за кражу денег и ювелирных изделий у 87-летней пенсионерки. Подозреваемыми оказались ранее судимые уроженки Владимирской области. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России.

Известно, что в отношении фигуранток расследования возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Следствие полагает, что одна из преступниц подошла на улице к пожилой женщине. Она представилась социальной работницей и предложила помощь в оформлении документации для проведения ремонта жилплощади. Вместе с жертвой она попала в квартиру. Оставив пенсионерку на кухне заполнять бумаги, мошенница похитила из комнаты украшения и наличные. В общей сложности ущерб составил 350 тысяч рублей.

Преступниц поймали в городе Долгопрудный. Полиция изучает возможную причастность женщин к другим аналогичным преступлениям в регионе.

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Видео: МВД РФ