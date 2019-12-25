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В «Социальном квартале» в Кудрово до конца года откроется отделение полиции
Сегодня, 15:46
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В «Социальном квартале» в Кудрово до конца года откроется отделение полиции

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Госстройнадзор выдал разрешение на строительство здания полиции на Европейском проспекте в Кудрово.

Комитет Госстройнадзора выдал новое разрешение на строительство здания отделения полиции в Кудрово на Европейском проспекте. Это произошло после проведения общественных слушаний по проекту планировки  "Социального квартала" в Кудрово.

Изменения в "Социальном квартале" возникли в связи с введением в проект второго дошкольного учреждения и школы: параметры проекта планировки изменились, и заказчик строительства, Дирекция комплексного развития территорий Ленобласти, запросила новое разрешение на строительство. Финансируется строительство несколькими компаниями-застройщиками, работающими в Кудрово.

Ввод здания отделения полиции в эксплуатацию ожидается до конца года. 

Ранее в микрорайоне Новый Оккервиль, на севере Кудрово, появилось третье пожарное депо Заневского городского поселения. 

Фото: Pexels

 

Теги: госстройнадзор, европейский проспект, кудрово, отделение полиции, разрешение на ввод в эксплуатацию, социальный квартал
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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