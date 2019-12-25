Летом у пожарников Кудрово появится новое депо

Новое пожарное депо в Заневском городском поселении готовится к вводу в эксплуатацию.

В микрорайоне Новый Оккервиль, на севере Кудрово, появится третье пожарное депо Заневского городского поселения. Разрешение на ввод уже выдано администрацией поселения.

Пожарное депо II типа на два машино-выезда было пострено Дирекцией комплексного развития территорий Ленобласти, финансирование осуществлялось на средства застройщиков. Предыдущие два депо также строились Дирекцией: станция в южном Кудрово - частично, а в Янино - полностью. Площадь новой станции на севере Кудрово составляет около тысячи квадратных метров и включает в себя учебную башню с предохранительной подушкой, открытую стоянку для пяти машин, зону отдыха, спортивную зону и мусорную площадку.

Депо передадут Управлению силами и средствами государственной противопожарной и аварийно-спасательной служб Ленобласти, и летом туда уже заедут спасатели.

"Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области" занимается строительством детских садов, школ, объектов дорожной и инженерной инфраструктуры в новых ЖК области.

Учредители Дирекции - Комитет по строительству, Ленинградская областная торгово-промышленная палата и Управление государственной экспертизы Ленинградской области.

Заневское городское поселение — муниципальное образование в составе Всеволожского муниципального района, в состав которого входят 9 населенных пунктов: Заневка, Кудрово, Мяглово, Новосергиевка, Суоранда, Хирвости, Янино-1, Янино-2, Пятый Километр.

До конца 2021 года новое депо должно появиться в Высоцке.

Фото: Дирекция КРТ Ленобласти