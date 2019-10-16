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Новое пожарное депо в Высоцке появится в конце 2021 года
Сегодня, 9:37
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Veskathy

Новое пожарное депо в Высоцке появится в конце 2021 года

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Существующее пожарное депо не соответствует требованиям.

В Высоцке построят новое пожарное депо. Как сообщила газета "Выборг", оно может появиться уже в конце следующего года. 

По словам депутата Заксобрания Олега Петрова, пожарное депо на территории Высоцкого городского поселения обслуживает не только его, но и Советское сельское поселение, однако на сегодняшний день оно совершенно не соответствует необходимым требованиям. 

Данный вопрос депутаты и местная администрация вынесли на комиссию по законности, правопорядку и безопасности. Было принято решение в 2021 году внести изменения в бюджет для выделения средств на его строительство.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборгском районе открыли новый мемориал.

Фото: газета "Выборг"

Теги: высоцк, пожарное депо
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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