Новое пожарное депо в Высоцке появится в конце 2021 года

Существующее пожарное депо не соответствует требованиям.

В Высоцке построят новое пожарное депо. Как сообщила газета "Выборг", оно может появиться уже в конце следующего года.

По словам депутата Заксобрания Олега Петрова, пожарное депо на территории Высоцкого городского поселения обслуживает не только его, но и Советское сельское поселение, однако на сегодняшний день оно совершенно не соответствует необходимым требованиям.

Данный вопрос депутаты и местная администрация вынесли на комиссию по законности, правопорядку и безопасности. Было принято решение в 2021 году внести изменения в бюджет для выделения средств на его строительство.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборгском районе открыли новый мемориал.

Фото: газета "Выборг"