В Сочи задержали подозреваемого в краже денег из сейфовых ячеек

Полицейские смогли оперативно установить личность злоумышленника.

Российскими правоохранительными органами задержан подозреваемый в краже 168 миллионов рублей из сейфовых ячеек в депозитарном центре в Сочи. Соответствующее заявление сделала через социальные сети официальный представитель МВД Ирина Волк. Известно, что частично похищенную сумму, включая и иностранную валюту, оперативники нашли в лесном массиве. Денежные средства находились в тайнике. Речь идет о 600 тысячах американских долларов. Установлено, что подозреваемым в уголовном деле может быть исполняющий директор организации.

В течение нескольких дней в полицию поступило 18 заявлений от потерпевших о кражах денежных средств, которые хранились в многофункциональном депозитарном центре. пресс-служба МВД РФ по Краснодарскому краю

Фигурант расследования задержан на рабочем месте. В его отношении ведется уголовное дело по статье 158 УК.

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Фото и видео: МВД Медиа