Россиян осудят за кражу в Якутии оленины и замороженной рыбы

Полиция раскрыла детали расследования.

Двое участников организованной преступной группы ожидают суда на территории Якутии за серию краж замороженной рыбы и оленины. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Оперативники в ходе следственного эксперимента приобрели у подозреваемых 18 мешков промысловой рыбы, которая ранее была похищена у местного предпринимателя. По месту жительства одного из фигурантов расследования полицейские изъяли наличные денежные средства в размере 700 тысяч рублей, а также банковскую карту с 250 тысячами рублей, вырученных от реализации товара.

Позже было установлено, что младший из злоумышленников, являющийся организатором криминальной деятельности, работал водителем-экспедитором у одного бизнесмена. Во время рабочей смены мужчина незаконно выносил из ледника-склада замороженные туши оленины, а также упакованную в брикеты рыбу омуль, нельму штучной заморозки. Затем груз отбывал с территории предприятия на служебном микроавтобусе. Далее подельники через мессенджер рассылали объявления о продаже мясной и рыбной продукции. Они говорили покупателям, что товар якобы поступил из Жиганского района республики.

Следствие полагает, чт о сообщники встречались в заранее оговорённых местах, в пунктах распиловки мяса. Они хранили продукцию в строящемся частном доме в микрорайоне Сатал на окраине города Якутска. Затем товар развозился по адресам клиентов на принадлежащем им внедорожнике. Серия краж зафиксирована в период с февраля по июнь 2023 года. Затем недобросовестный работник уволился с предприятия, но осенью снова трудоустроился и возобновил свою схему.

В общей сложности участники организованной группы похитили 27 туш оленины весом 945 килограммов и свыше 4,4 тонны арктического омуля и нельмы, причинив предпринимателю ущерб в размере более 2 миллионов рублей. пресс-служба МВД РФ

Злоумышленикам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и домашнего ареста, на их имущество был наложен арест. Также изъятые денежные средства были переданы потерпевшему в целях возмещения материального ущерба. Сейчас материалы уголовного дела направлены в судебную инстанцию для изучения по существу.

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Фото и видео: МВД Медиа